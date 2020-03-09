شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فايلر لتجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق مسئولو النادي الأهلي من أجل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، من أجل الإبقاء عليه أطول فترة ممكنة بعد النجاحات التي حققها الخواجة مع الفريق الأحمر منذ توليه المهمة سواء على المستوي المحلي وتصدر الدوري بفارق شاسع عن باقي المنافسين أو التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال وإقصاء صن داونز الجنوب إفريقي ورد الاعتبار منه بعد هزيمة الموسم الماضي بخماسية.

وعلم "الخليج 365" من مصادره أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مطولة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد صعود الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب افريقي بالفوز عليه ذهاباً في القاهرة بهدفين نظيفين والتعادل 1-1 في جنوب افريقيا.

وأكد الخطيب لفايلر أن الإدارة الحمراء ترغب في بقائه مع الفريق وتمديد عقده لموسم آخر وتفعيل بند الموسم الثاني في عقده وهو الأمر الذي رحب به فايلر حتى هذه اللحظة، والذي ينص على التجديد لموسم جديد بخلاف الموسم الحالى حال حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الخطيب قرر مفاوضة فايلر لتفعيل بند السنة الجديدة قبل حصد اللقب الأفريقى بسبب النتائج الجيدة التى يحققها المدرب السويسرى مع الفريق منذ توليه المهمة فى بداية الموسم.

ويخطط الأهلي للإبقاء على فايلر حتى لو كلفهم ذلك دفع ضعف الراتب الذي يحصل عليه فايلر، خاصة بعد حالة الاستقرار الفني والنجاحات التي حققها المدرب السويسري مع المارد الأحمر.

وحصل الخطيب على اتفاق جنتلمان من فايلر بشأن استمراره مع الأهلي بعد تعديل عقده ورفع قيمته، إلا أنه طلب ارجاء الأمر لنهاية الموسم للتفكير بشأن مستقبله.

Advertisements

يأتي تفكير فايلر في إرجاء عرض التجديد مع الأهلي بعد تلقيه أكثر من عرض مغري من دوريات خليجية وبالتحديد في الإمارات، والتي سيحصل فيها على أضعاف راتبه في الأهلي، وبالتالي سيكون من الصعب وقتها استمراره خاصة وأنه يحترف كرة القدم وهي مصدر رزقه، وبالتالي ليس من المنطقي أن يرفض ضعف الراتب الذي سيحصل عليه مؤكداً في الوقت ذاته أن للأهلي الأولوية في حالة تساوي العروض المادية.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة بعد غد الاربعاء، وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مباراة سموحة المقبلة.

وحرص فايلر علي عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم أمس في جنوب إفريقيا، للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدوري العام، لاستمرار انطلاقة الفريق، ومنح رينيه فايلر اللاعبين راحة اليوم من المران؛ بسبب طول رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

فيما يُجري جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل اللاعب الأنجولي على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له، وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.