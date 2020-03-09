شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يعود للقاهرة غدا بعد تأخر عودته مع الزمالك من تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود إلى القاهرة عصر غداً، الثلاثاء، التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قادما من بلاده، عقب الإجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزياره أسرته، عقب انتهاء الفريق من مواجهة الترجى التونسى، يوم الجمعة الماضى، على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، ليتخلف ساسى عن العودة مع البعثة بإذن من الجهاز الفنى.

ومن المقرر أن ينتظم فرجانى ساسى في تدريبات الزمالك، بعد غد، الأربعاء، بشكل طبيعى، مما يقلل حظوظ تواجده مع الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مدى إمكانية الاستعانة بجهوده من عدمه وفقا لحالته عقب العودة من تونس بعد نهاية أجازته.

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ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، يوم الجمعة الماضية، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وتقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.