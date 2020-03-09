شكرا لقرائتكم فايلر يدرس إراحة رباعي الأهلي أمام سموحة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري رينيه فايلر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف المارد الأحمر خلال مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد أو الإصابات بسبب ضغط المباريات وعودتهم من منافسات قوية على مستوى الدوري أو دوري الأبطال الإفريقي.

ويفكر فايلر في إراحة الرباعي عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي وأحمد فتحي من مباراة سموحة سواء بالإبقاء عليهم على دكة البدلاء والدفع بهم وقت الحاجة لجهودهم أو استبعادهم من قائمة المباراة، لمنح اللاعبين قسط وافر من الراحة، بسبب كثرة مشاركاتهم خلال الفترة الماضية.

ويخطط فايلر لإراحة السولية باعتباره من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع محمد الشناوي خلال الموسم الحالي، ولم يحصل على راحة مقارنة بباقي اللاعبي، ونفس الأمر بالنسبة لعلي معلول الذي يشارك بشكل مستمر في المباريات.

وما ينطبق على السولية ومعلول ينطبق على جونيور أجايي الذي لم يحصل على الراحة الكافية ويفضل فايلر منحه قسط من الراحة ونفس الأمر بالنسبة لأحمد فتحي.

ومن أبرز اللاعبين المرشحين لتعويض الرباعي كلا من أيمن أشرف في مركز الظظهبير الأيسر بدلا من معلول ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن بدلا من فتحي ورمضان صبحي "حال تأكد جاهزيته للمشاركة" أو حسين الشحات بدلا من جونيور أجايي، ومحمود متولي في وسط الملعب بدلا من السولية.

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وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة بعد غد الاربعاء، وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مباراة سموحة المقبلة.

وحرص فايلر علي عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم أمس في جنوب إفريقيا، للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدوري العام، لاستمرار انطلاقة الفريق، ومنح رينيه فايلر اللاعبين راحة اليوم من المران؛ بسبب طول رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

فيما يُجري جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل اللاعب الأنجولي على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له، وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.