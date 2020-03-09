شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لفايلر مع معاونيه.. والأشعة تحدد موقف جيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة بعد غد الاربعاء، وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مباراة سموحة المقبلة.
فيما يُجري جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وحصل اللاعب الأنجولي على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له، وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة لفايلر مع معاونيه.. والأشعة تحدد موقف جيرالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.