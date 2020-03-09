شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: صرف مكافآت إجادة للاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز، على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز، لولا عدم التوفيق الذي حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة بعد المجهود الكبير المبذول طوال اللقاء.

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وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما سبق أن فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وحجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

في المقابل، أجرى موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز تغييرا وحيدا على تشكيل مباراة الذهاب بخروج المدافع واين أرينديسى ودخول نجكونجكا وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي، في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، وفى الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – نجكونجكا – مودجيكا ماديشا، وفى الوسط: أندييلي جالي، هلومفو كيكانا، سيمبا زوانى.. وفى الهجوم: ليبوهانت مابوي، جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي.