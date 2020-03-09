شكرا لقرائتكم منتخب مصر يضع شرطا لمشاركة أحمد حجازي من مباراتي توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالمنتخب الوطني، مصير أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، من المشاركة أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال المصدر: "تواصلنا مع حجازي وأكد لنا مشاركته في مباراة أو اثنين مع فريقه قبل الانضمام المعسكر". وتابع: "في كل الأحوال سيخضع اللاعب لاختبار طبي فور انضمامه للمعسكر من أجل الاطمئنان على حالته".

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وشملت قائمة المنتخب 4 لاعبين محترفين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

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أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى، وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وأخطر مسؤولو الاتحاد التوجولى لكرة القدم نظراءهم بالاتحاد المصرى باختيار ملعب كيغيه لاستضافة لقاء منتخب مصر وتوجو فى الجولة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا يوم 29 مارس الجارى.

ويقع ملعب كيغيه فى العاصمة التوجولية لومى، ويحتضن حوالى 30 ألف مشجع، ويعد الملعب الرسمى لمباريات توجو الدولية.