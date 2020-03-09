نادي أبوظبي للدراجات الهوائية يوقف كافة أنشطته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بممارسة رياضة الدراجات الهوائية تحسباً لتفشي فيروس كورونا المستجد والمنتشر في عدد من الدول المحيطة بالدولة، وأوضح النخيرة الخيلي المدير التنفيذي بالنادي أن مجلس إدارة النادي برئاسة مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة النادي، وكافة زملائه أعضاء المجلس اعتمدوا القرار، وذلك ضمن القرارات الاحترازية التي اتخذها النادي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي وكافة الجهات المعنية من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين من أبناء وبنات النادي وكافة الأجهزة الفنية الإدارية، وذلك على خلفية المخاوف المرتقبة من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار النخيرة الخيلي إلى أن إدارة النادي ستكون بجانب كافة المنتمين إلى النادي من لاعبين ولاعبات من أجل الاطمئنان عليهم والوقوف بجانبهم، وتمنى عودة قريبة لكافة أنشطة النادي بمجرد محاصرة الفيروس والتخلص منه نهائياً، وأكد أن الوضع استثنائي ويستوجب تدابير وقرارات استثنائية صارمة للحفاظ على صحة اللاعبين واللاعبات من أجل سلامتهم، وبهدف تجنب انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن قرار وقف كافة الأنشطة الرياضية بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية جاء بالتزامن مع وقف النشاط في العديد من أندية والاتحادات الرياضية في الدولة.