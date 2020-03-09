اتحاد السلة يلغي كأس الاتحاد ويعلن موعد بدء الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة اجتماعاً مهماً برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد وبحضور كل الأعضاء تم خلاله اتخاذ عدة قرارات مهمة، منها اقتصار بطولات موسم الرجال المقبل على 3 مسابقات فقط بدلاً من 4، ستكون ممثلة في مسابقة الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبذلك يكون الاتحاد ألغى مسابقة كأس الاتحاد التي كانت تقام سنوياً للاعبين الموطنين فقط.

وقرر المجلس انطلاق منافسات الموسم الجديد 2020-2021 يوم 18 سبتمبر المقبل بمسابقات المراحل السنية، أما مسابقات الرجال فستنطلق يوم 20 أكتوبر 2020.

كما قرر المجلس تثبيت مواعيد مباريات الشباب لتقام يوم الجمعة من كل أسبوع، وتثبيت مباريات الرجال لتقام يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، كما رفض مجلس الإدارة مبدئياً الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته، وفي حال إصرار أي الأندية على الاستعانة بحكام أجانب يتكفل النادي صاحب الرغبة بكافة المصاريف المتعلقة بهذا الأمر.

واعتمد الاتحاد إقامة دورة صقل للمدربين في دبي في الفترة من 16 إلى 18 إبريل المقبل بصالة صلاح الدين في دبي، واعتبرها الاتحاد دورة إلزامية لكل المدربين العاملين في الدولة لاعتمادهم كمدربين في الموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تأجيل كل مسابقات المراحل السنية للذكور والإناث خلال الفترة الحالية كقرار احترازي تجنباً لأي عواقب من انتشار فيروس كورونا المستجد في دول قريبة من الدولة، وسمح المجلس للأكاديميات ولأندية الجاليات بالمشاركة في دوري الناشئين والشباب.