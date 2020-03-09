الدوخي: إعفاء مدرب الحصن مخاطرة كبيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المحلل الفني عمار الدوخي: إن قرار إدارة نادي دبا الحصن بإعفاء المدرب سليمان حسن مدرب الفريق الأول فيه مخاطرة كبيرة، وأوضح: إدارة دبا الحصن الأقرب والأدرى بالفريق، لكن من خلال النتائج ووضع الفريق وحتى نتيجة المباراة التي أقيل المدرب بعدها ليس هناك ما يستدعي إقالته في رأيي لأن الفريق في وضع جيد، وحقق أفضل النتائج وهو لم يكن مرشحاً للصعود أصلاً، وبصراحة هناك بصمة تدريبية وأنا شاهدت الفريق في أكثر من مباراة وبالذات أمام الإمارات حيث كان الفريق جيداً ويلعب كرة جيدة وهو منافس قوي ويتقدم على الحمرية والبطائح ودبا الفجيرة، ونتائج دبا الحصن ممتازة في رأيي، أما التعادل مع الحمرية فهو ليس نتيجة سيئة، فالحمرية فريق منافس في الأخير وفي مثل هذه المباريات إذا لم تفز يجب ألا تخسر، النقطة الثانية أن التغيير يأتي في توقيت حساس والفريق أمامه مباريات قليلة وصعبة، فإذا خسر أي جولة ولم يصعد فالجميع سيقول: إن قرار إعفاء المدرب كان خاطئاً، عموماً هذه وجهة نظري وربما تكون هناك أشياء غائبة عنا وأتمنى التوفيق في النهاية للمدرب الجديد وهو ليس غريباً عن الفريق، فقد قاده الموسم الماضي، وفريق دبا الحصن العريق يستحق أن يكون في دوري الخليج العربي، وهو حتى الآن الأقرب مع الإمارات.

وعن الجولة 16 ذكر الدوخي أنها أحدثت تحولات كبيرة وأشعلت الصراع على المركز الثاني وحتى الأول وقال: الإمارات لم يعد بعيداً جداً عن وصيفه، وأعتقد أن الحمرية والبطائح ودبا الفجيرة استفادت من هذه الجولة ولابد من الاشادة بعودة فريق دبا وإن كانت متأخرة لكنها تعيد إليه شيئاً من هيبته، كما يستحق فريق مصفوت إشادة كبيرة وكذلك العربي، وأعتقد أن هذين الفريقين تطورا بشكل كبير.

وذكر الدوخي أنه ما زال يتوقع صعود الإمارات وقبل انتهاء الدوري بجولتين أو ثلاث جولات، ويرى ان دبا الحصن الأقرب للبطاقة الثانية، ما لم تحدث مفاجآت في الأمتار الأخيرة والتي قال إنها واردة بنسبة كبيرة.

وذكر أن الإمارات وبعد الخسارة الأخيرة سيكون متحرراً أكثر من الضغوط لأنه كان يركز على الصعود من دون خسارة وبعد الآن سيلعب متحرراً من ضغط الرقم القياسي.