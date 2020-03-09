الجـزيـرة والنصـر يتصـدران دوري سـيدات الـيـد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الصراع المشترك على صدارة دوري سيدات اليد للأسبوع الثالث على التوالي، بين سيدات الجزيرة، وسيدات النصر، وبرصيد 9 نقاط لك منهما، مثلت العلامة الكاملة، رغم أن فارق الأهداف منح سيدات الجزيرة الصدارة.

جاء ذلك، أمس الأول، عقب فوز بنات الجزيرة في عقر دارهن على الفريق الدولي بنتيجة 33-26. والشوط الأول الذي شهد الندية والإثارة، نجحت بنات الجزيرة في حسمه بنتيجة 16-14 في لقاء أداره الحكمان رامي لطوف وقسيم النجار، وعلى الطاولة أحمد حسين.

ولم تجد سيدات النصر صعوبة في تحقيق الفوز الثالث الذي جاء على حساب فريق الجالية التونسية بنتيجة 36-26، في ختام مباراة دانت الأفضلية فيها لصاحبات الأرض لعباً، ونتيجة، وأكدن ذلك في ختام الشوط الأول 19-13، وأدار المباراة الحكمان ياسر النقبي، ويوسف عبيد، وعلى الطاولة خلود صافية، وشهدت المباراة نسرين بن درويش، مشرفة الرياضية النسائية في القلعة الزرقاء.

وأعربت نسرين عن سعادتها بالفوز على فريق الجالية التونسية الذي يضم نخبة من اللاعبات صاحبات الخبرات، وأضافت أن فريقها بالتأكيد يسعى للحفاظ على اللقب، من خلال مشواره الناجح حتى الآن في البطولة، وأشارت إلى أن لقاء النصر والجزيرة في الجولة المقبلة بالتأكيد سيكون مثيراً وحاسماً في سعي طرفيه لفك الصدارة والتربع على قمة الدور الأول للبطولة.