الإسماعيلي يحصل على تأشيرات المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

حصل النادي الإسماعيلي على تأشيرات السفر إلى المغرب اليوم الإثنين، في إطار استعدادات الفريق الاصفر لمواجهة فريق الرجاء المغربي ضمن إياب دور نصف النهائي بالبطولة العربية؛ حيث من المفترض أن يسافر الفريق الأصفر إلى مدينة كازابلانكا الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020، على أن تقام المباراة في الخامس عشر من نفس الشهر.

ويحتاج الفريق الأصفر إلى الفوز باللقاء أو تحقيق التعادل، حتى يتأهل إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 عاما.

ومن المقرر أن يتجه الفريق إلى كازابلانكا في الثاني عشر من مارس ويعود إلى الإسماعيلية في اليوم التالي من موعد إقامة المباراة وتحديدا في السادس عشر من مارس.