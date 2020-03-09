موعد مباراة مصر المقاصة ونادي أسوان بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة مصر المقاصة ونادي أسوان ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المقاولون العرب.

ويقع نادي أسوان في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري، بينما يقع فريق مصر المقاصة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة نادي أسوان ومصر المقاصة يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.