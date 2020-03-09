موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد حرس الحدود.

ويقع فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 9 منها وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك يوم الخميس القادم 12 مارس، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.