بيراميدز يغلق صفحة الكونفيدرالية ويستعد لمواجهة انبي بالدوري الممتاز

يستعد فريق بيراميدز لخوض لقاء انبي المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم؛ حيث يستضيف اللقاء ستاد بتروسبورت في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق السماوي قد خاض لقاء المقاولون العرب في أخر ظهور ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث انتهى اللقاء بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة دون مقابل للأخير.

ويقع فريق انبي في المركز السادس بجدول الترتيب بـ25 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخري، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الثالث بـ29 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 أخري وتعادل في 5 مباريات أخري.