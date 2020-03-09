موعد مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة النادي المصري البورسعيدي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الجيش.

ويقع فريق حرس الحدود في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 منها.

ويقع النادي المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري.

وتقام مباراة حرس الحدود والمصري يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها.