اتحاد الكرة يستقر على تعيين حكم فيديو أجنبي لمباريات القمة

استقر اتحاد الكرة المتمثل في اللنة الخماسية على اسناد مهام إدارة مباريات القمة بين قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” إلى طاقم حكام فيديو أجنبي في بطولة الدوري وكأس مصر.

وكانت اللجنة الخماسية قد رفضت إسناد مهام إدارة مباريات القمة إلى طاقم حكام أجنبي وآخر مصري للفيديو بعد العمل بتقنية الفيديو بالدوري العام.

وكان اتحاد الكرة قد قام بعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المنقضي في ظل تواجد كل من أعضاء لجنة إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد “عمرو الجنايني”، قامت خلاله بالإعلان عن بدء العمل بتقنية الفيديو المساعد داخل الملاعب المصرية، والتي بدء تطبيقها خلال مباراة انبي وطلائع الجيش التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.