طلائع الجيش يستعد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

يستعد فريق طلائع الجيش لخوض لقاء المقاولون العرب ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء.

ويخوض فريق الطلائع معسكرا مغلقا مساء اليوم الإثنين، على أن يخوض المران الأخير له لى ستاد الرياضة العسكري؛ حيث يقوم المدير الفني للفريق “عبد الحميد بسيوني” بالكشف عن قائمة الفريق المقرر دخول المعسكر المغلق بها بعد خوض المران الأخير للفريق.

ويقع فريق المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ32 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات والتعادل في مباراتين.