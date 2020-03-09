جيرالدو يخضع للفحص الطبي بعد الإصابة أمام صن داونز

يجري لاعب النادي الأهلي “الأنجولي جيرالدو” الفحص الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء صن داونز، على أن يقوم طبيب الفريق بتحديد موقف الأنجولي من المشاركة في المباريات والتدريبات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الأنجولي يعاني من التواء في الكاحل؛ حيث من المفترض أن يخضع الاعب للعديد من الجسات العلاجية بعد ورم قدمه بعد انتهاء المباراة؛ حيث تحدد تلك الجلسات موقف اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان المارد الأحمر قد خاض لقاء الإياب أمام صن داونز ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وتأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال.