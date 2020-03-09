المقاولون يستعد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري العام

يستعد نادي المقاولون العرب لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق المقاولون معسكرا مغلقا اليوم الإثنين ، بعد استئناف الفريق تدريباته بعد حصوله على راحة سلبية بعد عودته من معسكر الإسماعيلية والتعادل في لقاء المريخ البورسعيدي بهدفين لكل فريق والانتصار على القناة بهدف دون مقابل أو رد.

وكان المقاولون قد فاز على النادي المصري البورسعيدي بـ4 أهداف دون مقابل في لقاء الأسبوع السادس عشر ببطولة كأس مصر.

ويقع ذئاب الجبل في المركز الثاني بجدول الترتيب بـ32 نقطة، وكان قد حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين فقط وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات أخري.