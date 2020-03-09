كريم نيدفيد يغيب عن الأهلي حتى نهاية الموسم بعد تجدد إصابته

يغيب لاعب النادي الأهلي “كريم نيدفيد” عن الملاعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، بعد تجدد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وبذلك ينتهى موسمه الكروي مع الفريق الأحمر بالرغم من قيده ضمن القائمة المحلية للفريق؛ حيث يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين بعد تجدد الإصابة التي تعرض لها.

ومن المفترض أن يتجه نيدفيد إلى ألمانيا، للتعرف على إن كان سيخضع اللاعب لجراحة جديدة أو الخضوع لبرنامج تأهيلي بعد راحة تامة لمدة لا تقل عن شهر.

وكان المارد الأحمر قد خاض لقاء إياب دور الـ8 ببطولة دوري ابطال إفريقيا؛ حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور نصف النهائي.