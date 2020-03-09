موعد مباراة المقاولون وطلائع الجيش بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المقاولون العرب.

ويقع ذئاب الجبل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 5 مباريات أخري.

أما عن طلائع الجيش، فيقع في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخري.

وتقام مباراة ذئاب الجبل وطلائع الجيش غدا الثلاثاء وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.