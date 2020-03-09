موعد مباراة الإسماعيلي والجونة بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الإسماعيلية.

ويقع فريق الإسماعيلي في المركزز التاسع بجدول تعرتيب الدوري العام برصيد 21 نقطة، وكان قد خاض 17 مباراة حقق الفوز في 6 منها وتعادل في ثلاث لقاءات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخري.

أما عن فريق الجونة، فيقع في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 17 لقاء حقق الفوز في 5 منها وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخري.

وتقام مباراة الدراويش وفريق الجونة اليوم الإثنين وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.