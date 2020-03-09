موعد مباراة وادي دجلة وطنطا بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة وادي دجلة وطنطا ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد طنطا.

ويقع فريق وادي دجلة في المركز السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أخري، بينما يقع فريق طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري.

وتقام مباراة طنطا ووادي دجلة يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 من شهر مارس الجاري، وتنطلق في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.