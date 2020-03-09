الأهلي يصرف مكافآت خاصة للاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي عنةصرف مكافىت مالية خاصة للاعبين بعد تخطي عقبة صن داونز والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد المستوي الجيد الذي ظهر به لاعبو الفريق في لقاء العودة بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق، ليتأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا.

وصرح مدير الكرة بالفريق الأحمر “سيد عبد الحفيظ” مؤكدا أن لاعبي الفريق بذلوا مجهودا كبيرا خلال زمن اللقاء.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة دون أي هزيمة أو تعادل.