موعد مباراة بيراميدز وانبي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز وانبي ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد بتروسبورت.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري، بينما يقع فريق انبي في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 4 مباريات أخري.

وتقام مباراة انبي وبيراميدز يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 مارس، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.