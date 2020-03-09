الزمالك يحصل على 5 ملايين جنيه من الكاف

حصل مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد رسمي من الكاف بتلقى 5 ملايين جنيه من خلال حساب اتحاد كرة القدم المصري.

وتعتبر تلك القيمة 50% من مكافأة نادي الزمالك، بعد أن تمكن من عبور دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الأبيض على باقي قيمة مستحقات المكافأة بعد انتهاء البطولة.

ومن المقرر أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الذهاب أمام فريق الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة في أحد أيام الأول والثاني من شهر مايو القادم في المغرب، على أن تقام مباراة الإياب في مصر في أحد أيام الثامن والتاسع من نفس الشهر.

ومن المفترض أن يحصل الفريق الأبيض على باقى مستحقات الفريق من قيمة المكافآت خلال الأيام القادمة.