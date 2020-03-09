موعد مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الكلية الحربية.

ويقع فريق الإنتاج الحربي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

ويقع فريق نادي مصر في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 10 مباريات أخري.

وتقام مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس، وتنطلق في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.