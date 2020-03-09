المصري البورسعيدي يستعد لمواجهة حرس الحدود بالدوري العام

يستعد النادي المصري البورسعيدي لخوض لقاء حرس الحدود المقرر إقامته يوم الخميس القادم، والذي يستضيفه ستاد الجيش بمدينة السويس وينطلق في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الأسبوع الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق البورسعيدي قد خاض لقاء النادي الأهلي، الذي انتهى بثلاثية نظيفة للفريق الأحمر دون رد أو مقابل للبورسعيدي.

ويقع فريق حرس الحدود في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات كان قد تلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري.

أما عن المصري البورسعيدي، فيقع في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 5 مباريات أخري والهزيمة في 6 مباريات أخري.