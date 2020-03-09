موعد مباراة الأهلي وسموحة بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

ويقع المارد الأحمر في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في جميعها ولم يتلقى أي هزيمة أو يحقق أي تعادل.

ويقع فريق سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

وتقام مباراة المارد الأحمر وسموحة يوم الاربعاء المقبل 11 مارس، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.