شكرا لقرائتكم خبر عن رولا هاشم طالبة طب جامعة مصر تتوج ببرونزية الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إنجاز جديد لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ودعمها للمتميزين والمواهب في كافة المجالات ومنها الجانب الرياضي ، حيث حققت رولا ماهر هاشم الطالبة بكلية طب الأسنان بالجامعة انتصارا متميزا بتتويجها بالميدالية البرونزية والفوز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى م٤٠٠×٤ عدو تحت ٢٠ سنة.

وفور فوزها بالميدالية البرونزية أهدت رولا الميدالية الي جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا وفى مقدمتهم السيد . خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بالجامعة ، والذي قدم كافة الدعم والمساندة حتي تحقق هذا الإنجاز

وأعدت جامعة مصر احتفالية خاصة لتكريم البطلة رولا هاشم علي هذا الإنجاز

والذي يعد علامة بارزة في التفوق العلمي والرياضي ، وهو ما تنشده الجامعة في تقديم اجيال من الشباب المتميز علميًا و رياضيًا وفي مختلف المجالات ، حتي يكون نواة لمستقبل مزهر لمصرنا الحبيبة.

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وأشارت رولا الي ان دعم والديها يعد السبب الرئيسى لتفوقها علميا ورياضيا

ويذكر أن رولا هاشم طالبة بكليه طب جامعة مصر لم يكن التفوق العلمي عائقا أمامها لتحقق نجاحا وتفوقا كبيرآ في مجال الرياضه بل كان حافزا لها وضربت المثل والقدوة في كيفية ان تكون متفوقا علميا ورياضيا ما دمت تتحلي بالإصرار والعزيمة .











