شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع بمعاونيه فى الأهلي.. وأشعة على كاحل جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة بعد غد الأربعاء، وأغلق الجهاز الفنى ملف دورى أبطال أفريقيا وبدأ التركيز فى مباريات الدورى العام وعلى رأسها مباراة سموحة المقبلة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم أمس فى جنوب أفريقيا، للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دورى أبطال أفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدورى العام لاستمرار انطلاقة الفريق، ومنح رينيه فايلر اللاعبين راحة اليوم من المران بسبب طول رحلة العودة من جنوب أفريقيا.

فيما يُجرى جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة فى القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتعرض جيرالدو لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وحصل اللاعب الأنجولى على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجى الذى سيخضع له، وشارك جيرالدو فى التشكيل الأساسى لمواجهة صن داونز الأخيرة التى أقيمت فى جنوب أفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.