شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك: يتبقى خطوتان فى أفريقيا.. ولكن أغلقوا الصفحة الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين فى بداية المران، عقب حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد العودة من تونس مساء أمس السبت، بعد التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

وقدم كارتيرون للاعبى الزمالك التحية على المجهود الذى بذلوه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا لهم أن المشوار نحو التتويج الأفريقى ينقصه خطوتان وأنه يثق في قدراتهم على تخطى الخطوات القادمة ومن ثم التتويج، كما طالب الفرنسى اللاعبين بإغلاق الصفحة الأفريقية فى الوقت الحالى والتركيز فى اللقاءات القادمة ببطولة الدوري.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينها هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى.

وجاء تأهل الزمالك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأبيض فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ثم تعرض للخسارة يوم الجمعة الماضى فى تونس، بنتيجة 1 / 0، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.