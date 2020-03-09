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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منى الحافظ لاعبة طائرة بدرجة ضابط: بحب صلاح ولو اتعاكست هستخدم القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى منة الحافظ لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزهور حاليا والزمالك والطيران سابقا، والتى تعمل ضابط شرطة، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيداً عن الرياضة؟
هوايتى السفر.. بحب أسافر جدا فى وقت الفراغ .
منى الحافظ
المكرونة بكل أنواعها كل الناس بتقولى إنى بعملها حلو.من نجمك المفضل؟
محمد صلاح طبعا.. مثال مشرف.
منى الحافظ
عمرو دياب.. بحب أسمع كل أغانيه.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟
كان نفسى أكون مترجمة بالأمم المتحدة.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
هستخدم القانون وليس العنف.
منى الحافظ ووالدتها
منى الحافظ
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. بصراحة مريحة أكتر بالنسبة لى.
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