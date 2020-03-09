الخليج 365 يتتبع (1).. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

"بالطبع سيتحدث الجميع أن أيمن يونس هو صاحب أسرع هدف بتاريخ الدوري لأنه الأكثر شهرة ولعب بصفوف الزمالك ولكن أنا سجلت هدفًا أسرع منه مع المنصورة في الممتاز بعد مرور 10 ثواني".. سامح العيدروس، لاعب طلائع الجيش والمصري ومصر المقاصة السابق، يتحدث لمصراوي عن هدفه في مرمى أسمنت السويس، بالجولة الـ 17 من بطولة الدوري موسم 2004/ 2005.

هذا في الوقت الذي يتعامل الوسط الرياضي المصري مع هدف أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، في مرمى السويس بعد 11 ثانية ـ كما يُشاع ـ على أنه الأسرع في تاريخ الدوري المصري.

تواصلنا هاتفيًا مع طه إسماعيل، لاعب الأهلي السابق، لسؤاله عن اللاعب الذي سجل أسرع هدف بالدوري من واقع معايشته للبطولة التي نشط بها كلاعب بداية من موسم 1951، ولكنه فاجئنا بالتشديد في حديثه لمصراوي، على أنه صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة الدوري ولكن لا يوجد مقطع فيديو له.

سجل طه إسماعيل هدفه بمرمى الأوليمبي موسم 1959 / 1960 بتاريخ 7 فبراير 1960 قبل انطلاق البث التليفزيوني المصري 21 يوليو 1960.

تواصلنا مع أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، للرد على منافسيه على لقب صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري.

ولكن أيمن يونس، عند اطلاعه على تصريحات طه إسماعيل وسامح العيدروس، امتنع عن التعليق.

الفيلسوف ـ كما تُلقبه جماهير الزمالك ـ سبق وقال خلال حلوله ضيفًا ببرنامج الملاعب اليوم، في حلقة بُثت على فضائية الحياة بتاريخ 5 أبريل 2016 بالتزامن مع هدف سجله حسام باولو، لاعب سموحة بعد 12 ثانية وعُرف بأنه الأسرع:" عاجبني إن كله طالع يتكلم وكإن اتحاد الكرة ليس موجودًا.. الاتحاد هو المنوط به هذا الأمر، أتذكر أن اللواء الديب ـ في إشارة منه للراحل محمد خليل الديب مدير عام اتحاد الكرة الأسبق ـ بارك لي وأخبرني أنه سيُرسل للاتحاد الدولي الأمر كما أن الإعلامي علاء صادق كان مقدم للنشرة حينها وعرض الهدف وعددّ مرور 10 ثوانٍ وأجزاء من الثانية من بداية المباراة عبر (ستوب ووتش).. ولكن الأمر بالمزاج الآن من يحبني سيقول أنني سجلته بعد مرور 11 ثانية ومن لا يبحني سيقول أنني سجلته بعد 12 ثانية".

المشترك أن الثلاثة لاعبين ينسب كل منهم لقب صاحب أسرع هدف في الدوري لنفسه في ظل عدم وجود أرشيف للكرة المصرية بخزائن الاتحاد المصري لكرة القدم ـ الذي أُسس عام 1921 ـ وهو الأمر الذي يرجعه مسؤولون بـ "الجبلاية" ـ رفضوا ذكر اسمهم، للحريق الذي طال مبناهم الواقع بجوار مبنى الاتحاد الأفريقي، في عام 2013.

وهنا كان علينا الذهاب للطابق الثالث بالمبنى الموازي لكورنيش النيل في منطقة رملة بولاق، دار الكتب وتارة أخرى للمبنى التاريخي الشامخ بشارع الجلاء بمنطقة رمسيس، الأهرام وثالثة للمبنى الذي يجاوره، التابع لمؤسسة الأخبار؛ للنبش في أرشيفهم للخروج بأول حلقة من سلسلة تحقيقات ننشرها تباعًا على موقع الخليج 365 باسم "الكرة المصرية بلا تاريخ"

الزميل عبد اللطيف خاطر، كتب في تقريره عن مباراة الزمالك والسويس 9 ديسمبر 1990 في جريدة الجمهورية :"سجل أيمن يونس أسرع أهداف المسابقة؛ حيث أحرز الهدف الأول بعد نصف دقيقة فقط من بداية المباراة"، فيما ذكر تقرير الزميل عثمان سالم لصالح صحيفة الأخبار خلال العدد الذي صدر في اليوم ذاته، أن أيمن يونس سجل الهدف في الدقيقة الأولى.

هنا لم يذكر تقرير الجمهورية الذي تحدث عن المباراة تسجيل أيمن يونس الهدف بعد 11 ثانية وكذلك تقرير جريدة الأخبار.

المباراة لم تكن مُذاعة لذا لم نستطع الحصول على أي تسجيل للمباراة نوثق عبره زمن تسجيل أيمن يونس هدفه.

أيمن يونس، قال عن هدفه خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "لايك" على فضائية أون سبورت 2، بتاريخ 24 يناير 2019:" "المباراة كانت في ملعب السويس وهو مكشوف وهناك تيارات هواء سريعة وكنا نلعب دائمًا أن تكون أول هجمة لنا ضاغطة على الخصم، الكرة وصلت لتامر عبد الحميد فأرسلها تجاه مرمى فريق السويس في الوقت الذي جريت أنا وجمال عبد الحميد تجاه المرمى فارتطمت بالعارضة وسقطت أمامي في نقطة البنلتي وسجلتها بطريقتي الشهيرة التي سجلت بها أمام كوتوكو والأهلي.. فوجئت بالناس تتحدث عن هدف حسام باولو ولكنه سُجل بعد 17 ثانية وهذه أشياء موثقة ومشكلتنا في مصر البلبة والفتن في أي مجال".

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وبالتزامن مع بحثنا عن مقطع فيديو من أرشيف التليفزيون عن هدف أيمن يونس، الذي يُشير لعرضه خلال النشرة في اليوم ذاته رغم عدم إذاعته على التلفاز حينها، تواصلنا هاتفيًا مع عبد الستار علي، حكم مباراة الزمالك والسويس؛ حيث سُجل الهدف، فقال في تصريحات خاصة لمصراوي:"أتذكر أن الهدف جاء خلال أول 20 ثانية من اللقاء وكتبته في تقرير المباراة أنه سُجل بالدقيقة الأولى فنحن لا نكتب الثواني في تقريرنا بل الدقائق".

أزمة إيجاد مقطع فيديو لهدف أيمن يونس تكررت مرة أخرى خلال بحثنا عن مقطع فيديو يوثق هدف سامح العيدروس، مع المنصورة في مرمى أسمنت السويس.

رغم عدم امتلاك العيدروس مقطع فيديو لهدفه إلا أنه شدد على تصوير المباراة ولكنه لم يُشاهدها فقد حصل عن طريق أحد الأشخاص على مقاطع فيديو لأهدافه مع المنصورة خلال الموسم ذاته من الدوري، مدللًا على هدفه بمداخلة إذاعية أُجريت معه ببرنامج يقدمه مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق.

"كانت مداخلة في أحد البرامج الإذاعية لا أتذكر إذا كان هو مقدم البرنامج أم ضيفًا به ولكنه أخبرني عبر الأثير أنني كسرت الرقم القياسي بتسجيلي هدفًا بعد مرور 10 ثوانٍ من مباراة فريقي المنصورة أمام أسمنت السويس في الدوري وكنت سعيدًا للغاية ولكن للأسف لا أجد مقطع فيديو للهدف أو المباراة وعن كوني صاحب أسرع هدف لا أهتم بالحصول على إفادة من اتحاد الكرة بذلك فالهدف سجلته وكنت سعيد به وبكوني قدت فريقي للفوز".

وفي أرشيف جريدة الأهرام، عن مباراة المنصورة وأسمنت السويس بتاريخ السبت 15 يناير 2005، وجدنا خبرًا صغيرًا بعنوان "فوز المنصورة على أسمنت السويس 2/1"، وفي المتن ذُكر أن سامح العيداروس افتتح التسجيل للمنصورة في الدقيقة (1)، فيما وصف الخبر الذي تناول المباراة على صفحات جريدة الأهرام هدف العيدروس بـ "الأسرع في الدوري" حينها لكونه سُجل في الدقيقة الأولى.

مصطفى يونس، الذي استشهد به سامح العيدروس لم يهتم بالتعليق على الأمر عند تواصلنا معه.

لنواصل رحلتنا في أرشيف الصحف القديمة في محاولة للتحقق من زمن تسجيل طه إسماعيل هدفه مع الأهلي فوجدنا بأرشيف جريدة الأهرام بالتحديد العدد الصادر يوم 8/2/1960؛ تضمنت صفحة الرياضة خبرًا حمل عنوان "الأهلي يهزم الأوليمبي في الدوري العام 3/0"؛ حيث أورد أن طه إسماعيل افتتح التسجيل للأهلي في الثانية الأولى من المباراة بعد تمريرة بينية متنقة من رفعت الفناجيلي.

تسجيل طه إسماعيل الهدف في الثانية الأولى من المباراة كما أوردت صحيفة الأهرام لم يكن دقيقًا مقارنة بحركة الكرة التي وصفها اللاعب نفسه، لذا توجهنا لأرشيف جريدة الأخبار؛ حيث تناولت المباراة تحت عنوان"الأهلي يهزم الأولمبي 3/0.. دفاع الأهلي سجل الأهداف الثلاثة"؛ حيث أشار المحرر إلى أن طه إسماعيل سجل هدف فريقه الأول بعد مرور 3 ثوانٍ بعدما بعد 3 لمسات للكرة:"أعطى صالح سليم الكرة إلى الضيظوي الذي أعادها لرفعت الفناجيلي فرفعها عالية فوق رأس مسعد ظهير ثالث الأولمبي الذي أخطأها فأخذها طه إسماعيل برأسه وعدلها أمامه ثم جرى بها وسجل الهدف الأول".

طه إسماعيل، دللّ على كون هدفه هو الأسرع بوصفه:" طريقة اللعب كانت مختلفة عن الآن وكان ظهيري الأوليمبي يقفان بصورة صحيحة ولكن الـ "ثيرد باك" لم يكن متمركزًا بصورة جيدة فاتفقت أنا ورفعت الفناجيلي على تمرير الكرة سريعًا لي، فبدأت المباراة من دائرة الوسط "السنتر" بتمرير الكرة لصالح سليم الذي مرر الكرة لرفعت في الوقت الذي انطلقت خلاله لمنطقة جزاء الأولمبي ووصلتني الكرة خلف "الثيرد باك" وسجلتها مباشرة".

عدم وجود وثيقة رسمية من اتحاد الكرة تُثبت من هو صاحب الهدف الأسرع في تاريخ بطولة الدوري وعدم تمكنا من الحصول على مقطع فيديو لمباراة المنصورة وأسمنت السويس موسم 2004/2005 وكذلك هدف أيمن يونس مع الزمالك في مرمى أسمنت السويس موسم 1990/1991 دفعنا للتواصل أيضًا هاتفيًا مع خالد أبو العيون، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء.

عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء لم يعطنا معلومة قاطعة لتعذر حصوله أيضًا على وثيقة أو مقطع فيديو للمباراتين ولكنه أوضح أنه قرأ في أحد الصحف القديمة خلال تواجده بدار الكتب، أن طه إسماعيل ، لاعب الأهلي السابق سجل مع فريقه هدفًا في أقل من 10 ثوانٍ ولكنه لم يتحقق من صحة هذه المعلومة.

محاولتنا للبحث عن معلومة عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ـ قيد التطوير ـ باءت بالفشل، فلا نجد نص واضح عن الأمر وكذلك فشلنا في إرسال رسالة للقائمين عليه حسبما يُظهر تبويب تواصل معنا؛ لمشكلة تقنية في الإرسال بالموقع ذاته.

لذا تواصلنا مع مسؤول ذو صفة في اتحاد الكرة للرد ولكنه فضلّ عدم ذكر اسمه؛ حيث أوضح أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تعاقد مع شركة إحصائيات لتزويده بأرقام اللاعبين خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري وهي الأرقام التي يملكها الاتحاد.

ولكنه أوضح في الوقت ذاته، خلال حديثه لمصراوي، أن اتحاد الكرة لايمتلك مستندات توثق تاريخ الدوري منذ بدايته لكون مشروع تأريخ الكرة المصرية لم ينته حتى الآن.