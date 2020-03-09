بسبب "كورونا".. مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بدون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال، والمقرر لها الأربعاء في ملعب "حديقة الأمراء"، بدون جماهير في إجراءات تحسبا لفيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بوروسيا دورتموند 2 / 1، في المباراة التي أقيمت في ملعبه بمدينة دورتموند الألمانية قبل أسبوعين.

ويأتي قرار إقامة المباراة بدون جماهير، في إطار سعي عدد من الدول في مقاومة فيروس كورونا المنتشر في بلدان مختلفة من العالم في الفترة الأخيرة، حيث تسبب في إلغاء وتأجيل عدد كبير من الأحداث الرياضية في مختلف اللعبات.