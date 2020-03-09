مران الزمالك.. جلسة علاجية لأوناجم.. تأهيل حازم.. وساسي ينتظم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استأنف الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية سريعة مع اللاعبين في بداية المران، قدم خلالها التحية للاعبيه بعد حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وطالب الفرنسي من لاعبيه غلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي والتركيز في اللقاءات القادمة ببطولة الدوري.

واكتفى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في لقاء الترجي الأخير، بأداء تدريبات تأهيلية فقط سواء داخل الملعب أو بجيمانيزيوم النادي.

بينما خاضت مجموعة اللاعبين البدلاء التي لم تتواجد برحلة تونس الأخيرة، برنامجا تأهيليا خاص، شمل عمليات ركض بمحيط الملعب، أعقبها سباق سرعات قصير وطويل، بالإضافة إلى فقرات تأهيلية أخرى.

في الوقت نفسه حرص طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش عقب أدائهم الجزء التأهيلي، على المشاركة في فقرة تدريبات بالكرة مع مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يتواجدوا برحلة تونس الأخيرة.

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من جانبه، يؤدي محمد أوناجم لاعب الفريق، جلسة علاجية وتأهيلية بصالة الجيمانيزيوم، و ذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي ، للتعافي من اصابة الركبة التي يعاني منها ، والتي تعرض لها برحلة تونس الأخيرة.

ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة عصر غدا الثلاثاء فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق قادما من تونس، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزياره أهله، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات بعد غد الأربعاء بشكل طبيعي .

من جانبه خصص كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، عقب أداءه تدريبات الركض حول الملعب.

وأعطى المدرب الفرنسي تعليمات خاصة لمحمد أسامة طبيب الفريق ، بأداء اللاعب تأهيل خاص بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، لعلاج الإجهاد العضلي الذي يعاني منه اللاعب لتجهيزه بافضل شكل ممكن الفترة المقبلة.

كما خصص فقرة للثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

حيث اكتفى كارتيرون بخضوع الثلاثي لفقرة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وعدم خوضهم التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.