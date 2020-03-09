محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حصول الفريق على راحة سلبية من التديبات اليوم الاثنين.
ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ19 للدوري.
وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق حصل على راحة لتفادي الإرهاق والاجهاد بعد رحلة السفر الطويلة، على أن يُستأنف المران يوم الثلاثاء.
وعادت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم من جنوب أفريقيا بعد تجاوز عقبة صنداونز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتأهل لنصف النهائي.
وعقد فايلر جلسه مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة في الدوري.
وعلى جانب أخر، تقرر أن يخضع الأنجولي جيرالدو للأشعة والفحوصات الطبية للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها وتحديد فترة غيابه وبرنامج العلاج الخاص به.
ولم يستكمل جيرالدو مباراة الأهلي وصنداونز بسبب تعرضه لإصابة قوية في الكاحل، وحصل على راحة من مران الفريق أمس الأحد بجنوب أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعد لسموحة بـ"مران وحيد".. والأشعة تحدد موقف جيرالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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