بادجي: الأهلي رقم 1.. كهربا وديانج الأقرب إليّ.. ولهذا السبب أهدرت أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، عن الفرصة السهلة التي أهدرها أمام مرمى صنداونز في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أكد أن أليو ديانج ومحمود عبد المنعم "كهربا" هما الأقرب له داخل صفوف الفريق الأحمر.

وانضم بادجي إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وخلال تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي قال بادجي: "الأهلي كبير بشعبيته وجماهيره وتاريخه، وأنا فخور بهذه التجربة".

وأضاف: "ما زلت في بداية تكوين علاقات جيدة مع جميع اللاعبين، لأنني أتواجد منذ شهرين فقط، لكن الجميع يُشجعني ويساندني ولم أشعر أنني غريب عن الفريق منذ اليوم الأول، وإن كنت شخصا خجولا، ولا أتحدث كثيرا".

وتابع مهاجم الأهلي: "ديانج ومحمود كهربا أقرب اللاعبين إليّ، أتحدث معهما بشكل مُستمر، جميع لاعبي الأهلي يتمتعون بأخلاق عالية ويتعاملون بشكل رائع مع اللاعبين الجدد وهو ما يُسهّل مهمة الانسجام والتفاهم لأي لاعب قادم للنادي".

وأكمل: "قبل انضمامي للأهلي كنت أمتلك عرضًا قويا من الدوري الروسي ، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة لكنني أخترت اللعب للأهلي في النهاية لرغبتي في التواجد في هذا الكيان الكبير ،خاصة أنني أنتمي للقارة الإفريقية والجميع فيها يعلم قيمة الأهلي وبطولاته وتاريخه فهو رقم واحد في القارة السمراء كما أنني فضّلت التواجد في بلد مسلم لذا أخترت اللعب للأهلي وبدء تجربة معه أتمنى أن تشهد العديد من البطولات".

وعن التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال قال اللاعب السنغالي: "التأهل خطوة كبيرة ومهمة علي طريق التتويج باللقب، اجتازنا عقبة قوية علي طريق التتويج الإفريقي في ظل الإمكانيات العالية التي يمتلكها النادي".

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وأوضح بادجي: قدمنا مباراة جيدة أمام صنداونز على ملعبه ووسط جماهيره، وكنا الأقرب لتحقيق الفوز لولا سوء الحظ الذي صادفنا".

وتابع: "أشعر بسعادة كبيرة؛ لأنني شاركت أساسيًا في المباراة، لم اعرف ذلك إلا بعد تناول الإفطار يوم المباراة وهو ما أسعدني للغاية؛ لأنه أكد ثقة الجهاز الفني في قدراتي خلال هذه المباراة المهمة، وأنا لاعب محترف، ولابد أن أكون مستعدا للمشاركة في اي وقت؛ سواء أساسيا أو احتياطيا، أتمنى أن تكون مشاركتي أساسيا في مباراة صنداونز بداية للمشاركات كثيرا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف بادجي: "فايلر تحدث معي عقب المباراة وقدم لي التهنئة على التأهل، ولم يكن له أي تعليق على الأداء".

وعن الفرصة السهلة التي أهدرها في مباراة صنداونز، قال: "الفرصة كانت خطرة بالفعل، وحظوظها قوية في التسجيل لكن الكرة وصلت لي في ارتفاع غير مناسب لذلك لم أستطع السيطرة عليها، لذلك نجح دفاع صن داونز في التدخل وإفساد الهجمة".

واستطرد السنغالي قائلاً: "فرصة الأهلي كبيرة لحصد اللقب الأفريقي بنسبة لا تقل عن ٧٠%، وإذا نظرنا للفارق بين تاريخ الأهلي وقدرات لاعبيه وبين باقي الأندية الثلاثة التي صعدت للدور نصف النهائي وهي الوداد المغربي والرجاء المغربي والزمالك سنجد أن كفة الأهلي هي الأرجح".

وواصل بادجي: الأهلي لم يخسر محليا إلا في لقاء السوبر أمام الزمالك، وكانت بركلات الترجيح، ما يعني أن فريقنا هو الأقوى محليا، وقادر كذلك على تحقيق اللقب الإفريقي، وعلينا أن نُركز في كل مباراة على حدة، وقد أغلقنا ملف التأهل لنصف نهائي إفريقيا، ونركز حالياً في بطولة الدوري التي نسير فيها بشكل جيد، ونتطلع لحصد اللقب سريعاً في ظل تفوقنا الواضح في هذه المسابقة".

وأتم المهاجم السنغالي حديثه موجهًا رسالة لجمهور الأهلي، قائلاً: "منذ أن ارتديت قميص الفريق قبل شهرين وأنا أشعر بدعم رائع من هذا الجمهور العريض، وأتمنى أن أكون عند حُسن ظنه وأعده بأنني سأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاده من خلال تحقيق البطولات التي يعشقها".