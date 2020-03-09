اتحاد الكرة يكشف.. كرة الدوري بـ"الهوية المصرية".. وتسلم أطقم الأوليمبياد في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تسلم أطقم جديدة للحكام، وكرة خاصة بالدوري المصري، من الأسبوع المقبل، إلى جانب الاتفاق على تسلم زي المنتخبات الوطنية، بما فيها الأوليمبي الذي سيظهر بها في أوليمبياد طوكيو مايو المقبل.

كان محمد فضل، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، قد توجه إلى ألمانيا بتكليف من اللجنة للاتفاق على بنود التعاقد مع شركة puma العالمية للملابس الرياضية، حيث عقد عدة جلسات مع المسئولين بالشركة أسفرت عن عن الآتي:

1- تسليم الاتحاد المصري أطقم 300 حكم (900 طقم) بتصميم جديد وسعر مخفض، علي أن يتم إرسالها بداية الشهر المقبل، إضافة إلى أطقم 100 حكم مجانا جلبها معه بالفعل عضو اللجنة.

2- تسلم 1000 كرة مجانية وجاري إنهاء إجراءات تسلمها من الجمارك ليبدأ توزيعها على أندية الدوري الممتاز بواقع 25 كرة لكل منها ، فيما يتم توزيع 25 أخرى لكل ناد في بداية الشهر القادم ليكون نصيب كل منها 50 كرة لاستكمال الموسم الحالي ضمن خطوة توحيد الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري.

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3- تسلم الشركة العالمية الاتحاد المصري في شهر يونيو المقبل ثلاثة آلاف كرة مصممة خصيصا للدوري المصري فقط بألوان وتصميم الهوية المصرية، على أن يحصل الاتحاد المصري على حقه القانوني في بيع أي عدد منها.

4- تحديد شهر مايو المقبل موعدا لوصول الدفعة الثانية من ملابس المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الأوليمبي الذي سيظهر بها في أولمبياد طوكيو.

5- في أواخر أغسطس المقبل يتسلم الاتحاد التصميم الجديد الذي خصصته الشركة العالمية لزي المنتخبات المصرية والذي سيتم الكشف عنه في مؤتمر يسبق التسليم.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين الطرفين في مؤتمر يقام خصيصا بهذه المناسبة خلال الشهر المقبل.