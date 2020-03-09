موندو: مباراة برشلونة ضد نابولي قد تلعب بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير إسبانية إن مباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي الايطالي المقبلة في دوري أبطال أوروبا قد تُلعب خلف الأبواب المغلقة خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحل نابولي ضيفًا على برشلونة في الثامن عشر من مارس الجاري على ملعب كامب نو ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، (علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1)

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن السلطات الإسبانية تدرس اتخاذ قرارًا بمنع التواجد الجماهيري في المباراة خوفًا من انتشار الوباء.

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كانت السلطات الإسبانية قد اتخذت قرارًا، السبت الماضي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصحة العامة بتأجيل ماراثون برشلونة الذي كان مقررًا انطلاقه في الخامس عشر من الشهر الجاري، إلى 25 أكتوبر المقبل.

وأكدت موندو إلى أن الأمور حتى الآن تسير في اتجاهها الطبيعي بالتواجد الجماهيري، لافتة إلى أن السلطات المختصة قد تصدر قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد سبق ووافق على إقامة مباراة إنتر ميلان ولودوجوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي بدون جماهير.