تقارير: أرسنال يتخلى عن النني.. وبشكتاش الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير تركية إن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي ليس بحاجة لخدمات محمد النني، لاعب الجانرز المعار إلى صفوف بشكتاش خلال الموسم الجديد، لافتة إلى أن الفريق التركي هو الأمل بالنسبة للاعب المصري.

وانضم النني إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وضع بند يتيح للفريق التركي خيار الشراء مقابل دفع 18 مليون يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "fotospor" التركية فإن آرسنال لا يعتبر النني ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل، مشددة على أن اللاعب المصري لم يتلق أية عروض حتى الآن.

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وذكرت الصحيفة التركية أن خروج النني من حسابات أرسنال سيسهل مهمة بشكتاش في حالة تقديم عرض الشراء، لافتة إلى أن الفريق التركي قد يكون الأمل المتاح أمام البالغ من العمر 27 عامًا.

وكانت بعض التقارير التركية قد ألمحت في وقت سابق إلى صعوبة دفع بشكتاش المبلغ المقدر بـ 18 مليون يورو، وتأمل في تخفيض القيمة المالية من جانب إدارة الجانرز.

جدير بالذكر أن النني أكد رضاه عن التواجد في صفوف بشكتاش، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار مع النادي إذا أراد الأخير الإبقاء عليه.