محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
وصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين لمطار القاهرة الدولي، بعد رحلة طويلة من جنوب أفريقيا.
وحسم الأهلي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تجاوز صنداونز الجنوب أفريقي بالتعادل 1-1 في بريتوريا بمباراة الإياب، والفوز في الذهاب 2-0 باستاد القاهرة.
وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن بعثة الفريق وصلت صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة في بريتوريا، وصولا إلى مطار القاهرة.
يُذكر أن النادي الأهلي يستعد لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري، بملاقاة سموحة في الجولة الـ19 يوم الأربعاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.