بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين لمطار القاهرة الدولي، بعد رحلة طويلة من جنوب أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تجاوز صنداونز الجنوب أفريقي بالتعادل 1-1 في بريتوريا بمباراة الإياب، والفوز في الذهاب 2-0 باستاد القاهرة.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن بعثة الفريق وصلت صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة في بريتوريا، وصولا إلى مطار القاهرة.

يُذكر أن النادي الأهلي يستعد لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري، بملاقاة سموحة في الجولة الـ19 يوم الأربعاء المقبل.