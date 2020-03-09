"تاريخ تتويج ليفربول يتغير".. صحف إنجلترا تعلق على خسارة سيتي للديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على خسارة مانشستر سيتي الديربي، أمام جاره مانشستر يونايتد، بعدما فاز الأخير بهدفين دون رد في قمة الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.

توقف رصيد السيتي عند 57 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام أرسنال الأربعاء المقبل، ليصبح على بعد 25 نقطة كاملة عن ليفربول متصدر الترتيب.

وأصبح على ليفربول الفوز في مباراتين فقط للتتويج بالدوري أو في حال خسارة السيتي نقاطا جديدة سيكون على "الريدز" الفوز في لقاء واحد وتحديدًا أمام إيفرتون في قمة الميرسيسايد، الاثنين المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد خسارة سيتي ديربي مانشستر واقتراب ليفربول من التتويج بالدوري:

"تاريخ تتويج ليفربول يتغير"

علقت صحيفة "ديلي ميل" على خسارة مانشستر سيتي من جاره اللدود يونايتد، لتؤكد أن ليفربول أصبح قريبًا من حسم اللقب حال فوزه على إيفرتون بملعبه "جوديسون بارك" في لقاء أقيم سيقام يوم الإثنين المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ليفربول بعد خسارته من واتفورد في الجولة قبل الماضية تأجل تتويجه قبل أن يتلقى الفريق الأحمر هدية من يونايتد بعد خسارة السيتي ليصبح تتويج عملاق الميرسيسايد في 21 من مارس الجاري حال الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس.

"سيناريو جديد في تتويج ليفربول"

قالت صحيفة "ميرور" إن ليفربول أصبح قريبًا من تحقيق المجد محليًا عبر تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عامًا عن خزائن، في ظل خسارة منافسه مانشستر سيتي من غريمه يونايتد.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول يحتاج إلى ست نقاط فقط حال فوز مانشستر سيتي في مباراة آرسنال المقبلة والمقرر لها الأربعاء المقبل حيث سيواجه "الريدز" أولاً جاره اللدود إيفرتون ثم يستقبل كريستال بالاس في 21 مارس الجاري.

وأضافت الصحيفة أن فوز ليفربول على إيفرتون وكريستال بالاس سيجلعه يخوض مباراة شرفية على ملعب "الاتحاد" عندما يخرج رجال يورجن كلوب لمقابلة مانشستر سيتي في الخامس من إبريل المقبل ضمن قمة الأسبوع 32 من الدوري.

"هدية من يونايتد"

سلطت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من فريق ليفربول الضوء على خسارة مانشستر سيتي من يونايتد (2-0)، قائلة إن تتويج فريق مدينة ميرسيسايد أصبح قريبًا.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول بحاجة إلى ست نقاط حال فوز السيتي في جميع مبارياته المقبلة، أما في حال خسارة "السيتيزنز" أمام آرسنال أو بيرنلي سيكون على ليفربول بحاجة للفوز في مباراته المقبلة وتحديدًا أمام إيفرتون لتحقيق اللقب.

متى يتوج ليفربول بالدوري؟

أوضحت صحيفة "ديلي ستار" أن ليفربول بعدما كان عليه الفوز بتسع نقاط أي ثلاث مباريات أصبح يحتاج إلى ست نقاط للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه لثلاثة عقود.

وأكملت الصحيفة أن ليفربول إذا فاز على إيفرتون مساء الإثنين المقبل وتحديدًا في 16 مارس المقبل بجانب مبارته أمام كريستال بالاس في 21 من نفس الشهر سيكون ضمن الفوز باللقب.

وأضافت خسارة السيتي أي نقاك جديدة سيهدي ليفربول اللقب خاصة أن بطل الدوري في آخر نسختين سيواجه كل من أرسنال ليلة الأربعاء المقبل، ثم بيرنلي يوم السبت المقبل.