اليوم.. الأهلي يواجه الشمس في دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الشمس، في إطار منافسات بطولة الدوري. منافسات بطولة الدوري. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة نادي الشمس. مساء على صالة نادي الشمس. ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مديره الفني محمد مصلحي في خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري.

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