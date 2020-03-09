اليوم.. أهلي 2001 يواجه الإسماعيلي ببطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الاثنين مع الإسماعيلي في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٨ من بطولة الجمهورية.
وتأتي المباراة بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها البطولة منذ ٣ فبراير الماضي، بسبب مشاركة منتخب الشباب بقيادة مدربه ربيع ياسين في بطولة كأس العرب الودية بالمملكة العربيةالسعودية، والتي شارك فيها ٥ لاعبين من الأهلي، ووصل خلالها المنتخب إلى نصف النهائي قبل الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح.
ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن تحقيق فوز جديد من أجل التمسك بآماله في الحفاظ اللقب ، حيث يمتلك ٤٧ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ١٥مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في ٧ مباريات، مسجلاً ٤١ هدفاً مقابل ١٨ هدفاً في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة ٢٠، علماً بأنه فاز في مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة بهدفين دون رد.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.
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