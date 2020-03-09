أهلي 99 يواصل تربعه على صدارة دوري الجمهورية

واصل فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩ تربعه على صدارة الترتيب في مسابقة دوري الجمهورية، بعد مرور ٢٧ جولة، بعد فوزه أمس الأحد على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى ٦٥ نقطة، جمعهامن الفوز في ٢٠ مباراة والتعادل في ٥ مباريات وهزيمتين، مسجلاً ٦٥ هدفاً بينما تلقت شباكه ١٩ هدفاً.
وحافظ الأهلي على فارق النقاط السبع بينه وبين ملاحقه الإسماعيلي صاحب المركزالثاني برصيد ٥٨ نقطة، فيما قفز طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد ٥٦ نقطة، وجاء خلفه إنبي الذي تراجع للمركز الرابع برصيد ٥٤ نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام فريق الإسماعيلي، الأحد المقبل، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار لقاءات الجولة ٢٨.
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