الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة الجزيرة في "سوبر السلة"

يختتم الفريق الاول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يختتم تدريباته، مساء اليوم الاثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجزيرة، غدا، في إطار منافسات

قبل نهائي بطولة دوري السوبر.

ويعقد المدير الفني أشرف توفيق جلسة مع اللاعبين على هامش المران للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف

لدى المنافس؛ وتفادي أخطاء المباراة الماضية من أجل تحقيق الفوز في ثالث المواجهات الخمس بين الفريقين في الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

وكان رجال سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 71-66 قبل يخسر المباراة الثانية بنتيجة 85-75.