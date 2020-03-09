أحمد عيد يشارك مع ناشئي الزمالك أمام حرس الحدود ببطولة ٢٠٠١

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس للاعب أحمد عيد بعدم التواجد بمران الفريق المقام حاليا بملعب النادي، وذلك

من اجل المشاركة مع فريق 2001 في مواجهة حرس الحدود والذي سيقام عصر اليوم ببطولة الجمهورية على ملاعب الناشئين بالنادي.

وجاء قرار الجهاز الفني لتوفير احتكاك قوي وتجهيز اللاعب بأفضل صورة للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.