بعد عودة بعثة الأهلي.. جيرالدو يجري أشعة لتحديد فترة غيابه

يجري الإنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر.
تعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
حصل اللاعب الأنجولي على راحة أمسمن التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له.
وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.
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