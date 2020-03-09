تدريبات خاصة لشيكابالا وجمعة وعبدالغني في الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خاصة للثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. جمعة على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. حيث اكتفى كارتيرون بخضوع الثلاثي لفقرة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وعدم خوضهم التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة. النادي، وعدم خوضهم التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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